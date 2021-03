Szerettei kezei között hunyt el a hétvégén Rubint Réka édesanyja. Az asszony a családjával töltötte a napot, amikor hazafelé indultak, váratlanul összeesett. Hiába próbálták újraéleszteni, nem tudták megmenteni.

Most kiderült, amikor tavaly év végén elkapta a koronavírust, komoly kétoldali tüdőgyulladás alakult ki nála. Ám sikerült felgyógyulnia, de ennek szövődményei maradtak, a halálát tüdőembólia okozta

„Hiába szedte a vérhígítót, amit egyébként is évek óta használt, sajnos, elkerülhetetlen volt a tragédia. A szakorvos azt mondta, ha éppen nem velünk van, hanem 400 kilométerrel odább, akkor is ugyanabban az időpontban lett volna rosszul. Mindig szoros volt a kapcsolatunk, de az utóbbi hónapokban a megszokottnál is több időt töltöttünk együtt. Éppen a betegség miatt, nagyon megijedtünk akkor, hogy elveszítjük, ezért akartuk a közelünkben tudni, hogy vigyázzunk rá" – mesélte Norbi a Blikknek.

A gyerekeket is nagyon megviselte a tragédia, nagymamájuk igen közel állt hozzájuk.

"Lara ma reggel is sírva ébredt. Nagyon erősek, de hiányzik nekik, ők Réka anyukájának a kezeiben nőttek fel, erős kötődés volt köztük."