Az intim területünknek nagyon hatékony védelmi rendszere van, de ha nem figyelünk eléggé, könnyen fel is borulhat a kényes egyensúly. Ha a hüvely pH-ja megváltozik, olyankor elszaporodhatnak a kártékony baktériumok, a hüvelyi fertőzések pedig nemcsak kellemetlenek, hanem komoly szövődményekkel is járhatnak. Ha változást tapasztalunk, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk, ugyanakkor néhány szabály betartásával megelőzhetjük, hogy ezek a fertőzések kialakuljanak. Akkor leselkedik ránk a legnagyobb veszély, ha nem otthon vagyunk, ezért összeszedtük, mire fontos odafigyelnünk, ha másnál, vagy nyilvános helyen vagyunk.

A hüvely saját védelmi rendszere normál körülmények között megakadályozza, hogy a kártékony baktériumok elszaporodjanak. A hormonrendszer, valamint a hüvelyben lévő jótékony tejsavbaktériumok, az úgynevezett Lactobacillusok felelősek az intim terület egészségének és a hüvely savas pH-értékének fenntartásáért. A kényes egyensúly azonban nagyon könnyen felborulhat. Akár egy olyan apróságnak tűnő dolog is képes növelni a bakteriális hüvelyfertőzés kialakulásának esélyét, mint az illatosított vécépapír.



Legyünk elővigyázatosak, akár otthon vagyunk, akár nem!A saját környezetünkben a testünk számára ismert organizmusok vesznek bennünket körül. Ám ha másnál alszunk vagy fürdünk, esetleg nyilvános helyen használjuk a mosdót, ráadásul nem megfelelő módon, akkor mi magunk is könnyen előidézhetjük, hogy a kórokozó baktériumok elszaporodjanak a hüvelyben, és emiatt kialakuljon a bakteriális vaginózis.

A betegség élettani háttere, hogy megváltozik a hüvely pH-ja, így könnyen elszaporodnak a kártékony, fertőzéseket okozó baktériumok.

Hogyan borulhat fel az intim védelmi rendszer?A hüvely pH-egyensúlyát sok tényező befolyásolja, például az antibiotikum használata is. Ez a gyógyszer ugyanis nem „válogat" a jó és a rossz baktériumok között, ezért nagyon fontos, hogy szedése közben gondoskodjunk a hüvelyflóra védelméről. Ugyan az antibiotikum áll az egyik első helyen, mégsem ez az egyetlen, amely képes zavart okozni az intim flóra egyensúlyában.

A gyakori szexuális partnerváltás, a helytelen táplálkozás, a sok stressz, illetve az egyéb mentálhigiénés problémák is hajlamosíthatnak a bakteriális vaginózisra, ahogyan az elhanyagolt, vagy éppen túlzásba vitt intim higiénia is.

A legtöbb veszély akkor leselkedik ránk, ha nem az otthonunkban vagyunk, ezért összeszedtük, mire kell a legjobban odafigyelni ilyenkor, hogy csökkentsük a bakteriális vaginózis kialakulásának esélyét.

Vizes környezetben sokkal jobban kell figyelniA wellness rendkívül pihentető, csökkenti a stresszt, ellazít és feltölt energiával, de csak akkor élvezhetjük ki maradéktalanul az előnyeit, ha gondoskodtunk arról, hogy csökkentsük a különböző fertőzések kialakulásának esélyét. Ugyan manapság nem jellemző, hogy hotelekben vagy fürdőkben pihenhetnénk, de lehetünk olyan szerencsések, hogy egy barátnőnknél vagy ismerősünknél van szauna, esetleg jacuzzi vagy dézsa. Ebben az esetben is pontosan ugyanazokat a szabályokat kell betartanunk, mintha nyilvános helyen lennénk. Sajnos az intim területünkre ekkor is ugyanúgy leselkedhetnek veszélyek! A vizes környezet és a nedves fürdőruha ugyanis elősegíti a baktériumok szaporodását, ezért szaunázás vagy fürdőzés előtt mindig zuhanyozzunk le, és ez utána is kötelező. Ismerősökhöz is mindig vigyünk saját törölközőt, és a szauna használata során csakis arra üljünk. Minden ki- és beszálláskor mossunk alaposan kezet!

Cseréljünk fürdőruhátHa fürdős programra készülünk, akkor mindig célszerű több fürdőruhát bepakolnunk, egyrészt azért, mert bármikor történhet véletlen baleset, másrészt pedig rendkívül fontos, hogy két fürdőzés vagy szaunázás között ne a nedves bikininkben üljünk, azzal ugyanis a baktériumoknak és kórokozóknak kedvezünk.

Használjunk papucsotNem számít, hogy ismerősnél zuhanyozunk, fürdünk vagy szaunázunk, akkor is fontos papucsot viselnünk a vizes helyiségekben. Habár kényelmesnek tűnhet mezítláb járkálni, ezzel számos gombás fertőzést kockáztatunk. Ne adjunk esélyt a kórokozóknak!

Gyakori betét- és tamponcsereMenstruáció idején a betét vagy tampon gyakori cseréje minden esetben nagyon fontos, függetlenül attól, hogy milyen környezetben vagyunk és milyen programra készülünk. Az első dolog, amire oda kell figyelnünk, hogy megfelelő tampont, illetve betétet válasszuk, amely legyen mentes mindenféle illatanyagtól. A cserénél pedig ügyeljünk, hogy előtte és utána is alaposan tisztítsuk meg a kezünket, mert ezzel is megelőzzük a kártékony baktériumok hüvelybe jutását, illetve elszaporodását.

Nem mindegy, mit viselünkA megfelelő fehérneműk kiválasztására minden évszakban oda kell figyelnünk, hiszen a nagyon szűk, műszálas anyagból készült bugyik akadályozzák a megfelelő szellőzést. Ha ezekhez ráadásként szintén szűk nadrágot is viselünk, akkor a baktériumok és kórokozók szaporodásához ideális környezetet teremtünk. Mindig viseljünk tehát pamutból készült fehérneműt, és ha szükséges, egy nap többször is cseréljük.

Vécék körültekintő használataHa idegen helyen vagyunk, mindig nagyon oda kell figyelnünk a mosdó körültekintő használatára. Nem számít, hogy barátnál vagy barátnőnél, távoli ismerősnél vagy nyilvános helyen vesszük igénybe a mellékhelyiséget, legyünk inkább minden esetben nagyon szigorúak, hogy csökkentsük a nem kívánt fertőzések kialakulásának esélyét. Fontos szabály, hogy soha ne üljünk rá idegen ülőkére még akkor sem, ha azt letakartuk papírral. WC-használat előtt és után is fertőtlenítsük a kezünket, és ha lehet, ne használjuk a közös kéztörlőt, legyen nálunk inkább erre a célra papír zsebkendő. Az illatosított vécépapírokat és nedves törlőkendőket is kerüljük, mert ezek is képesek felborítani a hüvely pH-ját.

A helyes törlésNem lehet elégszer elismételni, mennyire fontos a helyes törlési irány. Nagyon sok baktériumot törölhetünk bele ugyanis a hüvelyünkbe, ha nem a megfelelő sorrendet alkalmazzuk. A lényeg, hogy mindig elölről hátrafelé töröljünk, vagyis a hüvelytől a végbél irányába, és sohasem fordítva!

Mindig legyünk felkészültekAbban az esetben, ha tudjuk, hogy sajnos hajlamosak vagyunk a bakteriális vaginózisra, érdemes előre felkészülnünk, és olyan krémeket is magunkkal vinnünk egy-egy utazásra vagy látogatásra, amelyek képesek kezelni a bajt, ha az már kialakult. A savas pH-értékű hüvelykrémek visszaállítják a védelmi rendszerhez szükséges környezetet, és fenn is tartják azt.