Meglehetősen sokan vannak, akik rágják a körmüket, a Föld népességének körülbelül 30 százalékát érinti a probléma. Ez a rossz szokás nem esztétikus, de ez vele a legkisebb baj. Nagyobb probléma, hogy veszélyes is. Összeszedtük, mi mindent okozhatunk a testünknek, ha nem próbálunk meg felhagyni a körmeink rágásával. Ezekben az időkben főleg fontos, hogy odafigyeljünk erre.



Károsíthatja a fogainkatUgyan a fogaink sokkal erősebbek, mint a körmünk, ezért talán nem is gondolnánk, hogy kárt tudunk okozni bennük a körömrágással, pedig tudunk, ráadásul nem csak a fogainknak árthatunk, de az ínyünknek is. A fogak és a körmök közötti gyakori súrlódás miatt sérülhet a fogzománc, ami megvédi a fogakat a károsodásoktól, de akár kisebb darabok is letörhetnek a rágás miatt. Az ínyünk sokkal sérülékenyebb, könnyen megsebezhetjük a körmünkkel, ami fertőzéseket okozhat, és a legrosszabb esetben olyan ínybetegség is lehet a szövődmény, ami miatt meglazulnak a fogaink.



Rossz leheletet okozhatA körmünk alatt rengeteg baktérium tanyázik, amiket lehetetlen teljesen eltávolítani. A gyakori kézmosás persze segít a kórokózok nagy százalékával szemben, de vannak makacs bacilusok, amelyek így is a helyükön maradnak. Ráadásul egyáltalán nem jellemző a körömrágás esetén a tudatosság, vagyis a legtöbb esetben nem mosnak alaposan kezet az emberek, mielőtt elkezdenék. A kezünkön lévő baktériumok így bekerülnek a szánkba, ott megtelepednek, szaporodnak és gyulladásokat okozhatnak, amely rossz lehelettel is jár.



Hasmenéshez vezethetA szánkba került baktériumok elég problémát okozhatnak ott helyben is, de ha bekerülnek a belekbe, akkor még több kárt tudnak előidézni. Olyan fertőzéseket okozhatnak, amely hasi panaszokkal járhat, mint a hasmenés, hasfájás, puffadás.



Hajlamosabbá válunk a megfázásraMinden alkalommal, amikor a kezünkkel megérintjük az arcunkat, növeljük a különböző vírusokkal, baktériumokkal terjedő betegségek kialakulásának esélyét. Ez fokozottan igaz, ha a szánkat is megérintjük a kezünkkel, körömrágás esetén tehát még nagyobb veszélynek tesszük ki magunkat. Ezáltal pedig könnyebben, vagy gyakrabban kaphatjuk el a különböző légúti betegségeket.



Gombás fertőzéshez is vezethetA körmünk rágásával az ujjainkon is okozhatunk felszíni sebeket, és a szánkban megtalálható baktériumok onnan átkerülhetnek a kezeinkre, a bőrünkön keletkezett sérülések pedig utat engednek a bacilusoknak, vagyis gombás fertőzés is kialakulhat, nem beszélve a gennyes sebekről, amik nagyon veszélyesek, és akár orvosi kezelést is igényelhetnek.

Hogyan szokjunk le róla?A körömrágás sokaknál egy érzelmi hatásra adott reakció, ez az a tevékenység, ami megnyugtatja, lecsillapítja őket, vagyis az erről való leszokáshoz érdemes lehet szakértő tanácsát kérni, hogy más stresszkezelési módszereket, lépéseket és szokásokat alakítsunk ki a körmünk rágása helyett. A stressz ugyanis szintén rendkívül rossz hatással van az egész szervezetünkre, és nem csak a hangulatunkra, de megzavarja az alvásunkat, magas vérnyomáshoz, vagy akár szív- és érrendszeri problémákhoz is vezethet. Azoknak, akiknek nem ilyen mélyen gyökeredzik a problémájuk, rengeteg terméket kínálnak a körömrágásról való leszokás segítésére. A keserű ízű, észrevétlen lakkokat a férfiak is alkalmazhatják.