A nők hüvelye felettébb érzékeny és összetett terület, többmillió különböző mikroorganizmus – baktériumok, gombák – található meg benne. A hüvelyflóra védelmét az itt élő tejsavbaktériumok (Lactobacillusok) savas közeg fenntartásával biztosítják. Ám ha az egyensúly felborul, akkor a káros baktériumok és gombák elszaporodhatnak, és hüvelyfertőzés alakulhat ki. Ez több okból is bekövetkezhet, de kevesen tudják, hogy akár az intenzív szexuális élet, vagy egy új partner is hozzájárulhat.

Kinga és Gábor sok magányosan töltött hónap után talált egymásra. Néhány randevút követően az első közös hétvégéjük túlfűtött, romantikus hangulatban telt. Ám sajnos nem volt minden tökéletes, a fülledt estéket követően Kingánál intim problémák jelentkeztek: kellemetlen szagú hüvelyi folyást tapasztalt és néha még a pisilést is kellemetlen érzés kísérte.

Nem értette az okát: talán Gábortól kaphatott el valamit?

Szerencsére nem erről volt szó, mindössze a hirtelen intenzívvé váló, ráadásul egy új partnerrel való szexuális élet felborította a lány hüvelyflóráját.

A hüvelyben nagy számban találhatóak hasznos Lactobacillusok, ezek feladata az optimális, enyhén savas kémhatás fenntartása. Savas közegben ugyanis a fertőzésekért felelős káros baktériumok nem képesek életben maradni, szaporodni és így betegséget okozni sem.

A hüvelyben lévő mikroorganizmusok egyensúlya azonban sok mindentől függ. A nemi érés előtt például nincsenek jelen baktériumok. A későbbiekben a terhességtől, a fogamzásgátló vagy antibiotikum tablettáktól is megváltozhat a hüvelyflóra, de akár az életkor is befolyásolhatja az összetételét. Ha pedig kibillen az egyensúly, könnyebben megtelepednek odabent a káros baktériumok, gombák, amik el is szaporodnak.

Sokan nem tudják, hogy az intenzív szexuális élet is olykor kedvezőtlenül hat a hüvely savas állapotára. Fontos azonban tudni, hogy ilyenkor nem arról van szó, hogy a partnertől kapnánk el valamilyen fertőzést.

Az erőteljesebb vagy hirtelen gyakorivá váló szexuális aktus során sérülhet a hüvelyhám, így könnyebben kialakulhat a bakteriális fertőzés. Pláne ha esetleg előtte nem volt ennyire intenzív a nemi életünk, ráadásul új párunk is lett. De ha gyakran váltogatjuk a partnerünket, az sincs kedvező hatással a hüvelyflórára.

Alapvetően elmondható, hogy az ondó is képes rossz irányba tolni a pH-t, a hüvellyel ellentétben az ugyanis lúgos kémhatású, mivel ezzel védi a hímivarsejteket, hogy azok képesek legyenek eljutni a petesejtig – csakhogy ezáltal a sperma is kárt tud tenni az egyensúlyban.

Az óvszer ez ellen megvédhet, ellenben annak spermicid síkosító anyaga megint csak felboríthatja a hüvelyflóra egyensúlyát.

Láthatjuk, hogy sajnos könnyen elszaporodhatnak a rossz baktériumok odalent, ez pedig kellemetlen tünetekkel jár: fehér színű, kellemetlen, halszagú hüvelyfolyással és olykor nehéz vizeléssel, valamint az állandó nedvesség érzésével a hüvelyben.

Ha már „megtörtént a baj", és a fenti tüneteket tapasztaljuk, tanácsos orvoshoz fordulni. Szerencsére attól nem kell félni, hogy állandóan, minden aktus után visszatér majd ez a probléma, ugyanis van rá megoldás. Több olyan készítmény is kapható a gyógyszertárakban, amelyek segítenek megerősíteni az egészséges hüvelyflórát úgy, hogy savas közeget biztosítva gátolják a korokozók megtelepedését, elősegítik a Lactobacillusok számának növekedését. Érdemes tehát kiegészítő kezelésként illetve megelőzés gyanánt ilyen készítményeket alkalmazni, hogy a szexuális együttlétek valóban csakis az örömről szóljanak!