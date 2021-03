Egy amerikai tanulmány szerint meglehetősen súlyos következményekkel járhat a várandósok esetében a koronavírus-fertőzés, ezért hazánkban is sok kismama inkább a megelőzés mellett döntene és beoltatná magát. Egyelőre a Pfizer és a Moderna vakcinákat kaphatják meg a kismamák és a szoptató anyukák, mivel ezt a két vakcinát tesztelték eddig várandós kismamákon.

A vizsgálat szerint, melyben összesen 131 nőt vizsgáltak, a Pfizer és a Moderna vakcinák teljesen biztonságosak és hatékonyak, ugyanis minden beoltott nő szervezete hasonlóan sok antitestet termelt. A mellékhatások tekintetében pedig semmi súlyosat nem észleltek, nagyjából ugyanúgy némi bőrpír, hőemelkedés, gyengeség jelentkezett utána, de néhány nap múlva minden tünet elmúlt - írja a Ripost.

Az oltás azért is lehet különösen fontos a számukra, ugyanis a koronavírus különféle mutációinak megjelenése óta egyre több a megbetegedett kisgyermek, sőt csecsemő is. A csecsemők esetében már kimutatták: az ő szervezetükben is termelődik antitest, amennyiben az anyuka átesett a betegségen, míg terhes volt, vagy szoptat. A vizsgálatok szerint pedig még ennél is magasabb antitest mennyiség tud termelődni a babáknál, ha az anyuka oltást kap.