A víz elengedhetetlen az emberi szervezet optimális működéséhez, mivel testünk 50-60 százaléka vízből áll. Étel nélkül heteket is kibírunk, de víz nélkül ár nap alatt kiszáradunk és meghalunk. Átlagosan napi 2-3 liter folyadékra van szüksége egy felnőttnek, de vannak, akik ennél többet is megisznak. A fokozott szomjúságra érdemes intő jelként tekinteni, mivel többféle betegséget is jelezhetnek.

A fokozott fizikai aktivitás – edzés, túrázás, sport -, vagy épp a meleg miatti izzadás során a test folyadékot veszít, amit szomjúságérzet révén próbál pótolni. Ez teljesen természetes élettani folyamat, ami onnan is felismerhető, hogy a megfelelő folyadékbevitelt követően a szomjúság elmúlik.

Van azonban pár olyan betegség, állapot, amikor szinte lehetetlen annyi vizet inni, hogy elmúljon a kínzó szomjúság.

Íme, 3 betegség, melyeknek a kielégíthetetlen szomjúság a jele

1. Szájszárazság

Reggel természetes, ha száraznak érzed a szádat, hiszen a nyáltermelődés éjszaka csökken, a helyzeten pedig csak ront, ha nyitott szájjal alszol. Előfordulhat azonban, hogy napközben is csak azért iszol, mert száraznak érzed, de nem segít rajta, akármennyi folyadékot viszel is be. Ez szájszárazságra utal, ami abból adódik, hogy a szádban lévő mirigyek napközben sem termelnek elég nyálat. Ez lehet valamilyen gyógyszeres kezelés mellékhatása, okozhatja a dohányzás, vagy épp az öregedés is. A kevés nyál sok kellemetlenséghez vezethet, a rossz lehelettől egészen az ínygyulladásig. Elsőként érdemes fogorvoshoz fordulni.

2. Cukorbetegség

A diabétesz során a glükóz felhalmozódik a vérben, amivel túlterheli a vesét, így sokkal több vizelet termelődik. A gyakoribb vizeletürítés miatt értelemszerűen gyakrabban is válsz szomjassá, de a több folyadék, még több vizeletet eredményez, ez tehát egy ördögi kör.

Amennyiben szinte folyton szomjas vagy és ezzel párhuzamosan gyakran jársz a mosdóba, feltétlenül jelezd az orvosodnak, hogy cukorbetegségre gyanakodsz. Egyszerű vizsgálatokkal kideríthető, hogy ez a betegség áll-e a szomjúságod mögött, a kezelésével pedig ez a panasz elmúlik.

A diabétesz gyanút komolyan kell venni, mivel a kezeletlen betegségnek számos szövődménye lehet, ami akár vakságot, végtag elvesztést is jelenthet.

3. Vérszegénység

Azok, akik vérszegénységben szenvednek, lényegében gyorsabban veszítik a vörösvérsejtjeiket, mint amennyi termelődni tud, emiatt pedig a szervezet folyamatosan küzd a minimálisan szükséges oxigénért. A vérszegénység súlyosbodásával fokozott szomjúságot érezhetsz, emellett azonban más tünetek is megjelennek, mint például gyengeség, fáradtság.

+1. Szénhidráthiány

Ha alacsony szénhidráttartalmú diétát folytatsz – mint a Keto -, vagy az alapétrended tartalmaz kevés szénhidrátot, azt veheted észre, hogy a szokásosnál szomjasabb vagy. Nem kell megijedned, ez természetes.

Amikor jelentősen csökkent a szénhidrátbevitel, a glikogén készleteid kimerülnek. Ezek az izmokban és a májban elraktározott szénhidrátot jelentik, melyek a szervezet tartalék tápanyagát biztosítják. Minden gramm glikogénhez körülbelül 3 gramm víz tartozik, így tehát az alacsony szénhidráttartalmú étrenddel vizet is veszítesz, amitől szomjasabbá válsz, hiszen pótolnod kell az elvesztett nedvességet.