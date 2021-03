Az egyértelmű, hogy a szervezet számára fontos a hidratálás, szükségük van rá a szöveteknek, az ízületeknek, a hőháztartásunknak, az emésztésünknek, sőt a mérgeket is így tudjuk kitisztítani magunkból. A kisbabák testének 75-80 százaléka víz, ám az öregedéssel a sejtek fokozatosan kiszáradnak, és mire elérjük az ötvenéves kort, már csak 50 százalékunkat teszi ki a víz. Ezért van szükség megfelelő folyadékpótlásra.

A legújabb vélemények szerint ezt nem kizárólag vízivással kell elérni, hiszen a táplálékok nagy része is tartalmaz vizet, így inkább ezeket kellene nagyobb mennyiségben fogyasztani. Természetesen a legmagasabb víztartalmuk a gyümölcsöknek és zöldségeknek van: az uborka, a saláta, a cukkini vagy a retek például több mint 95 százalékban vízből áll.

Dr. Howard Murad, a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem szakembere, A víz titkai című könyv szerzője szerint azért nem jó, ha túl sok vizet iszunk, mert az egyből átfolyik rajtunk, és egy csomó értékes vitamint vagy ásványi anyagot is kimos belőlünk, és semmi nem épül be belőle a sejtjeinkbe. Ha azonban táplálékként vesszük magunkhoz a vizet, az azokban található folyadékmennyiséget egyéb molekulák is körbe veszik, amelyek segítenek abban, hogy valóban eljusson a sejtjeinkbe is a víz, így az tovább tárolódik a szervezetünkben, és jóval több haszonnal jár.

Dr. Howard Murad amerikai bőrgyógyász nevéhez krémmárka is kapcsolódik. Filozófiájának egyik alapköve a sejtek víztartalmának elmélete (The Sience of Cellular Water). Az elmélet lényege, hogy sejtjeink egészségében kulcs fontosságú tényező a sejtek vízmegtartó képessége, melynek javítása révén Murad szerint a bőröregedés jelei visszafordíthatóak és bőrünk egészségesebbé tehető.

Kutatások is kimutatták, hogy a gyümölcsök és zöldségek kétszer olyan hatékonyan hidratálják a szervezetünket, mint a sima víz, mivel előbbiekben még természetes só, fehérje, ásványi anyag és vitamin is található. Ráadásul a magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök alacsony kalóriatartalmúak, így ezek fogyasztásával úgy is el tudunk telítődni, hogy közben nem hízunk.

A kettő közül inkább zöldségből fogyasszunk többet, mert a túl sok gyümölcs megemeli a vércukorszintet. A zöldséget elsősorban nyersen érdemes fogyasztani, vagy csak rövid ideig főzve, hogy minél kevesebb tápanyagot veszítsenek. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a legjobb egyensúlyt tartani a vízivás és a zöldség- és gyümölcsfogyasztás között, hiszen a szokatlan mennyiségű rostbevitel is megterhelheti a szervezetet.