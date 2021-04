Az időjós borzasztóan sokat szenvedett, amikor elkapta a koronavírust, csaknem két hónapra ágynak esett. Most Barta Sylvia is megkapta a védőoltást, aminek nagyon örül.

Barta Sylvia nagyon megszenvedte a koronavírust, ugyanis autoimmun betegsége miatt súlyos tünetek jelentkeztek nála, közel két hónapig volt beteg. Az időjós sokszor már teljesen elkeseredett, nem tudta, valaha felépül-e.

Amikor végre visszatérhetett a munkába, akkor sem volt a régi, borzasztó fáradtnak érezte magát, és a memóriájával is akadtak gondok.bjektum

Most viszont Sylvia is megkapta a védőoltást, és két nap múlva már dolgozni is ment. Az időjós jól van, és azt is elárulta, hogy az AstraZeneca vakcinát kapta.