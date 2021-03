A csinos időjóst nagyon megdöbbentette, hogy beteg lett, mivel nagyon vigyázott - már a kezdetektől maszkot és kesztyűt hordott, folyamatosan fertőtlenített. Kezdetekben kínzó izomfájdalom és magas láz gyötörte, de a java csak ezután következett.

Mérhetetlen kimerültséget éreztem, elment a szaglásom. Ez egy ideig nem tűnt fel, mert annyira étvágytalan voltam, hogy napokig nem tudtam enni. Ezután jött a mellkasi- és hátfájdalom, a fejem és a szemgolyóim is fájtak, amihez idővel kiütések és kisebesedések társultak. Nem tudtam felkelni az ágyból, komoly kihívást jelentett, hogy eljussak a mellékhelyiségig"

- mesélte a Borsnak Sylvia.

Két hónapig küzdött a vírussalés néha már azt is megkérdőjelezte, hogy felépül-e valaha. Ráadásul az is elkeserítette, hogy hiába gyógyult meg, munka után még le kellett feküdnie és a memóriája sem működött rendesen, egyszerű, hétköznapi szavakat is elfelejtett.

Sylvia nagyon hálás, hogy ma már túl van a nehezén és azóta másként tekint életére. Nagyon várja már a védőoltást és mindenkit arra buzdít, hogy oltassa be magát.