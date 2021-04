Iszak Eszti nem oszt meg sok mindent a magánéletéről a közösségi médiában, ám úgy érezte betegségéről most beszélnie kell. A Life TV Ébredj velünk című műsorában mesélt arról, egy éve derült ki, hogy endometriózisban és Hashimoto-betegségben szenved.

Először erős hasi fájdalmakat tapasztalt, és hangulatingadozásokat, ezért elkezdték kivizsgálni. Kiderült, hogy a pajzsmirigyét gyakorlatilag elkezdte lebontani a szervezete.

Eszti egy műtéten is áteset, bevallotta, csak most sikerült feldolgoznia, hogy beteg, de szeretne másoknak is segíteni, ezért döntött úgy, hogy megosztja tapasztalatait. Szerinte fontos, hogy a nők figyeljenek a tünetekre, mert sokszor az orvosok is csak legyintenek rá.

Eszti áttért a gluténmentes táplálkozásra, és életmódot váltott, ami szintén nem volt egyszerű számára. Ebben is szeretne segíteni hasonló sorsú nőtársain.