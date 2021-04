Az énekes úgy tűnik, már nagyon várta, hogy megkaphassa a koronavírus elleni védőoltást, Kozso meg is örökítette, amikor beoltják őt.

Kozso is beadatta magának a koronavírus elleni védőoltást, az énekes nagyon örült, hogy sorra került, úgy érzi, így már valamennyire biztonságban van, de legalábbis közelebb került a védelemhez.