A koronavírus harmadik hulláma tetőzik éppen Magyarországon. A betegségen egyre többen esnek át, sokan az otthonukban lábadoznak. De mit kell tennünk a betegség után? Vannak, akik egy-két nap alatt tünetmentessé válnak, de akadnak olyanok is szép számmal, akiknél a tünetek hetekkel a fertőzés után is megmaradnak.

"A járvány elején kiderült, hogy a légzőrendszeri tüneteken túl az egyik legsúlyosabb szövődmény a szív károsodása, a kialakuló szívizomgyulladás, és szívburok gyulladás, amely a ritmuszavarok kialakulása révén hirtelen halál léphet fel. Több sportoló eset ennek áldozatul COVID fertőzés után, a gyorsan megkezdett edzésnek vagy versenyzés következtében" - mondta Dr. Vértes András kardiológus főorvos a Ripostnak.

Tanulmányok szerint a tünetmentesen átesett covid-fertőzöttek esetében is, de különösen azoknál, akiknek panaszaik voltak a szívizomgyulladás megjelenése 20-30% között van. Ennek kiszűrésére valók az úgynevezett Post-Covid vizsgálatok, ahol kardiológiai kivizsgálás után MR vizsgálatot is végeznek. A Post-Covid szakasz a betegség elmúlta után 4 hétig tart, ez idő alatt életveszélyes szövődmények is kialakulhatnak. Mindenkinek ajánlott ezek elvégzése, akinek a négy hét után is vannak tünetei, vagy azok újrajelentkeznek, akinél fellépett nehézlégzés, akinél az akut szakasz alatt szívritmuszavar és mellkasi panaszok léptek fel, és akinél idegrendszeri tünetek is jelentkeztek.