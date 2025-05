Ezek a Met-gála történetének leggyönyörűbb sminkjei— A 80-as évektől napjainkig!

A Met-gála nem csupán egy divatesemény, ez a szépségipar színpadi művészete, és minden év legmerészebb, legfenségesebb beauty pillanatainak szentélye. Itt nincsenek félmegoldások, nincs helye a hétköznapi sminkeknek vagy unalmas hajviseleteknek. A sztárok a Metropolitan Museum of Art lépcsőin nem egyszerűen sétálnak, hanem átalakulnak, új karaktereket, istennőket, víziókat keltenek életre. De mitől lesz egy look legendás? Miért van az, hogy egyes sminkek és frizurák évtizedekkel később is kísértenek minket a Pinterest mood boardjainkon, vagy épp inspirálják a TikTok beauty influenszereit?

A Met-gála minden idők legszebb beauty lookjai, amiket mai napig imádunk!

Forrás: Getty Images

Minden idők legszebb Met-gála beauty lookjai:

Iman 1981

Az ikonikus szupermodell, Iman már 1981-ben megmutatta, mit jelent a magas szintű glamúr. Aranyló bőre, arcvonásai és a fényes, elegáns frizurája ma is mértékadó. Akkoriban még senki sem volt felkészülve egy ilyen isteni bronzos megjelenésre!

Cher 1985

Amikor Cher megjelent a 1985-ös gálán, mindenki tudta: ez a nő nem is ebből a világból való. A vakmerő smink, a merész frizura és a szinte futurisztikus megjelenés új korszakot nyitott a Met-gála történetében! Nem véletlen, hogy Cher minden idők nagybetűs dívája!

Naomi Campbell 1995

A ’90-es évek szupermodelljei közül kiemelkedett Naomi Campbell, aki 1995-ben a Met-gálán olyan ragyogó bőrt és tökéletesen hangsúlyozott szemet villantott, amit azóta is próbálnak lemásolni a sminkmesterek.

Diana hercegnő 1996

Amikor Diana hercegnő 1996-ban megjelent, a világ megállt egy pillanatra. A királyi megjelenéshez illő, mégis meglepően merész szépségválasztása, örökre átalakította a gála protokollját. Diana örökké a kedvenc divatdiktátorunk marad!

Gisela Bündchen 1999

Mielőtt a "clean girl" smink trend divattá vált volna, Gisele már 1999-ben letette az alapokat: friss, nap csókolta bőr, minimális smink, és egy lófarok hajzuhatag, amitől mindenki fodrászhoz akart rohanni. Megjelenése üdítő volt a komoly eseményen, bájos mosolyával és kisugárzásával tökéletesítette megjelenését.

Julia Roberts 2008

A „Pretty Woman” sztárja 2008-ban erős fekete szemsminkkel és ragyogó mosollyal érkezett, de ne tévesszen meg senkit a természetes hatás: ez egy tökéletesen kiszámított és mesterien kivitelezett szépségstratégia volt. Julia méltón kiérdemelte a mosoly királynője titulust!