Elképesztő: a világon Magyarországon a legdrágább Jennifer Lopez koncertje

Jennifer Lopez koncertjéért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, pedig ez nincs mindenhol így.

Elképesztően drágák a jegyek Jennifer Lopez budapesti koncertjére.

Forrás: Shutterstock

Magyarországon a legdrágább Jennifer Lopez

Őrületes árak

Jennifer Lopez az Up all night turné keretein belül végre Magyarországra látogat július 20-án, a jegyekért pedig mélyen a zsebbe kell nyúlni: a legolcsóbb állójegy ugyanis 65 ezer forintba kerül, azonban azoknak, akik VIP-élményt szeretnének, konkrétan 610 ezer forintot kell kifizetniük. Hogy pontosan milyen VIP-élményről lehet szó ilyen döbbenetes összegért, arra magunk is kíváncsiak lennénk!

Bezzeg Amerika

Ezzel szemben Amerikában finoman szólva is barátibbak az Up all night turné árai: Chicagóban, New Yorkban és Los Angelesben a jegyek 50-70 dollárért kelnek el, ami nagyjából 18-25 ezer forintot jelent. Ez azért elég jelentős különbség, ugye?

Kíváncsiak lennénk, hogy mi okozza ezt a hatalmas árrést?

Az biztos, hogy máris elképesztő kívánságokkal állt elő az 55 éves énekesnő, ugyanis Jennifer Lopez budapesti tartózkodása alatt kizárólag Michelin-csillagos séf által készült ételeket és a legtisztább bioalapanyagokból készült gyümölcsitalokat hajlandó fogyasztani. Az öltözőjébe pedig prémium kézműves bútorokat és rengeteg virágot rendelt.