Úgy tűnik, hamarosan csökkenő tendenciát mutat a járvány terjedése, és szép lassan de nyárra talán lecseng a harmadik hullám. Azonban a szakértők arra figyelmeztetnek, nem biztos, hogy elkerülhető lesz a negyedik...

„Beszélnünk kell a negyedik hullámról, ugyanis egyáltalán nem zárható ki, hogy be fog következni. Most kell beszélni róla, ugyanis az érkezését a jelenlegi folyamatok is nagy mértékben meghatározzák. A vírus szezonalitására egyre biztosabb, a globális vakcinációs program pedig aligha éri el addigra a kívánt hatást" – mondta a Portfóliónak dr. Kemenesi Gábor biológus, virológus.

A szakértő szerint hiába várható idén is, hogy a koronavírus terjedése nagy mértékben visszaesik nyáron, az nem jelenti azt, hogy teljesen eltűnik.

„Sajnos újra elő kell hozakodnom az erdőtűz-hasonlattal: képzeljük el a jelenlegi helyzetet a tűzvész tombolásaként, de ne feledjük, hogy a tűz utáni parázsló erdő is veszélyes lehet, amennyiben jön egy szélvihar, amely feltámasztja a lángokat" – mondta a virológus.

Az oltás lehet az egyetlen megoldás a védekezésre, azonban még mindig nem bíznak benne elegen. Ráadásul újabb és újabb mutánsok jelenhetnek meg. A nyári utazások során pedig könnyen elterjednek majd.

„Nagy biztonsággal prognosztizálható, hogy a nyári nyitások és felszabadultság után egy részlegesen átoltott társadalommal és a nem oltottak körében búvópatakként fennmaradt terjedési láncolatokkal, valamint újabb mutálódott vírustörzsekkel találkozhatunk majd szeptemberben" - mondta dr. Kemenesi Gábor.