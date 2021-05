Itt a tavasz, amire mindannyian annyira vártunk, így végre megnyílt újra a lehetősége is, hogy a szabadban sportoljunk. Persze a bevállalósabbak télen is kimerészkedtek a hidegbe, a többség azonban még csak most húzza fel újra a futócipőt vagy kezdi látogatni valamelyik szabadtéri edzőparkot.