"Hívő emberként fordulok Önökhöz, hiszek az imákban, a kollektív szeretet gyógyító erejében. Kérem, imádkozzanak, akik kedvelnek engem, támogassanak néhány jó szóval, mert ez rengeteget jelentene számomra" – írta az oldal Judit nevében, mintha maga a színésznő kérne segítséget a rajongóktól.

Maros Gábor operaénekes-színész könnyeivel küszködve osztotta meg a posztot, és mint mondja, annyi embert veszített el mostanában, hogy őt is szíven ütötte Judit betegsége.

Pogány Juditot a szörnyű hírek után sokan keresték telefonon, ő pedig igyekezett mindenkit megnyugtatni. Nem újkeletű, hogy visszaélnek a művésznő nevével: három éve küzd a róla szóló, hazugságon alapuló hírekkel.

"Egy szó sem igaz az egészből! Halálhíremet is keltették már, de volt olyan is, hogy az utcán odajöttek hozzám részvétet nyilvánítani, amikor hasonló oldalak azt terjesztették, elhunyt a volt férjem, Koltai Róbert. Elképesztő, hogy pénzért egyesek mire képesek! Sajnos az emberek elhiszik a hazugságokat, most is sokan kerestek, hogy jól vagyok-e. Megőrülök, hogy nem tudok mit csinálni, már nem is dühítem magam... Fáj a lábam, fáj a derekam, de mindenkit megnyugtatok, a hangszálam ép, nincs rajta tumor, nem esdeklek imáért. Inkább sietek próbálni

- mondta a Blikknek a művésznő.