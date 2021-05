A járványhelyzet miatt teljesen átalakult az életünk az elmúlt egy évben. Ez igaz a sportolási szokásainkra is, sokkal kevesebb lehetőségünk mozogni és a különféle sportágak közül választani. Nem beszélve arról, hogy a home office miatt a napunk nagy részét a laptop előtt töltjük görnyedve, amelynek már rövid idő után is jelentkeznek a mellékhatásai. Most mutatunk 5 olyan gyakorlatot, ami segít a testünket egy kicsit átmozgatni, regenerálni egy fárasztó munkanap után.