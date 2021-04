A koronavírus duplamutánsnak hét új tünetét figyelték meg Indiában. Az új variáns fertőzőbb és súlyosabb tüneteket is okoz, mint az eddigiek.

Földi pokollá változtatta Indiát a koronavírus-járvány, egyre aggasztóbb hírek érkeznek. Az országban elfogyott az oxigén, nincs már intenzíves ágy, a betegek a kórházak előtt hosszú sorokban várakoznak. Míg a WHO korábban csupán "érdekes variánsnak" nevezte az indiait, most már "aggasztónak" tartják, ami arra utal, hogy veszélyesebb (fertőzőképesebb, halálosabb, a vakcináknak jobban ellenálló). Az indiai mutánsnak hét új tünetét is felfedezték - írja a Medicalexpress.

A kutatók szerint az új mutáns új tünetekkel is jelentkezik. A már szokásos láz, száraz köhögés, szag- és ízérzékelés elvesztése és a légzési nehézségek mellett hét új tünetet is hozott magával az indai variáns.

Ezek a következők:

- kötőhártya-gyulladás

- hányás

- hányinger

- hasmenés

- fülzúgás

- fülcsengés

- szédülés