Ahogy minden csillagjegy más-más személyiséget jellemez, úgy a különböző hónapokban születettek különböző betegségekre is hajlamosak. Természetesen ezt nem úgy kell érteni, hogy minden márciusi Kosnak folyton és kizárólag a feje fáj és minden júniusi Ikrek tüdőbeteg lesz. De ha a horoszkópot nézzük, kiderül, ki, milyen egészségi problémákra hajlamos a leginkább, és mely szerveire kell a leginkább vigyáznia.

Kos

A Kosok ha betegek, akkor általában nagyon betegek, de szerencséjükre a legdurvább tüneteik is nagyon gyorsan elmúlnak. Ha gyulladás van a szervezetükben, lázasak lesznek, a gyenge pontjaik: fej, idegek, agy, szem, fül, és fog. Hajlamosak a fejfájásra, amelyet szédülés is kísérhet, ha baleset éri őket, sokszor az arcukon sérülnek meg, de amúgy is hajlamosak arra, hogy megégessék vagy megvágják magukat.

Bika

A Bikáknak a torkuk a legérzékenyebb pontjuk, gyakran van torok- és mandulagyulladásuk, de sokszor előfordul Bika szülöttek esetében anyagcsere betegség is, érdemes a vércukrukat és a pajzsmirigyüket is időnként megnézetni. Hajlamosak a hízásra, és arra, hogy csak akkor mennek el orvoshoz, ha nagy a baj, ami azonban sokszor krónikus betegségek kialakulásához vezet.

Ikrek

Az Ikrek jegyében születettek idegrendszere sérülékeny, így gyakran idegesek, nyugtalanok, feszültek, előfordul náluk idegkimerültség és szenvedélybetegség is. A tüdejük is érzékeny, ennek ellenére hajlamosak arra, hogy sokat dohányozzanak, amiről nehezen szoknak le. Az egészséghez való viszonyuk szélsőséges, vagy addig nem vesz tudomást a betegségről, amíg csak lehet, vagy hipochonder, és a legjelentéktelenebb tünetből is már szörnyűségekre következtet.

Rák

Az egyik leglelkisebb jegy a Rák, éppen ezért esetükben gyakran előfordul depresszió, kedélybetegségek és szorongás is. Ha stresszesek, hajlamosak a gyomorproblémákra, gyakran okoz neki panaszt a gyomorégés és a gyomorhurut és az ödémásodás is előfordul náluk.

Oroszlán

Az Oroszlán látszólag sokszor kicsattan az egészségtől, de ez időnként csak álca. Fokozott hajlamuk van a szív- és keringési betegségekre, és a gerincük, pláne a deréktáji rész is nagyon érzékeny. Ez annak is tulajdonítható, hogy kötelességeit túlságosan komolyan veszi. Érdemes kerülnie a stresszt, egészségi panaszai általában abból eredeztethetők.

Szűz

A Szűz az állatövi jegyek nagy hipochondere. A legkisebb tüneteket is óriási tragédiának éli meg, orvosról orvosra jár és addig nem nyugszik, amíg nem talál megoldást a panaszaira. Gyakran keres fel pszichiátert, pszichológust, de gyenge pontjai az emésztőszervek, elsősorban a vékonybél. De az epéje, a lépe, a hasnyálmirigye és a mája működésében is könnyen alakulhatnak ki zavarok. Ha nem kiegyensúlyozott, hajlamos a székrekedésre és a puffadásos kórképekre.