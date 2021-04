Nagyon vigyázott magára az elmúlt egy évben Dévényi Tibi bácsi, alig várta, hogy megkapja a koronavírus elleni védőoltást. Arra azonban nem számítot, hogy az oltás után fertőzödik meg.

"A kínai vakcinából már megkaptam mindkét oltást, majd a második után két héttel észleltem, hogy fáj a torkom. Aki beszéddel keresi a kenyerét, azzal előfordul ilyen, épp ezért először nem vettem komolyan. A háziorvoshoz fordultam a panaszaimmal, aki azt javasolta, biztonság kedvéért teszteltessem magam. Így is történt, bizakodva vártam az eredményt, és engem is meglepett, amikor kiderült, sajnos elkaptam a koronavírust. Azonnal önkéntes karanténba vonultam, most telt le a 14 nap" - mesélte a Borsnaka rádiós, aki gyógyszeres kezelést kapott.

"Óriási szerencsém volt, hiszen még lázam sem volt. Antibiotikumot kaptam, és szépen lassan kilábaltam belőle. Rettegtem, hogy kórházba kerülök, abba pedig bele sem merek gondolni, mi lett volna, ha korábban, a védőoltás előtt kaptam volna el. Sokszor elmondják a virológusok és az orvosok, hogy aki oltás után betegszik meg, enyhe lefolyású lesz a betegség. Az én esetem is ezt igazolja, mert nem kerültem súlyos állapotba. Az oltás megmentette az életemet" - jelentette ki Tibi bácsi.