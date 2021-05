Dr. Novák Hunor rengeteg hasznos információt oszt meg a koronavírussal kapcsolatban napi szinten. Most elárulta, mit gondol az összeesküvés-elméletekről, és az oltás kötelezővé tételéről. De arról is mesélt, mennyi támadás éri őt.

Igyekszik minden nap hasznos információkkal ellátnia a lakosságot Dr. Novák Hunor a koronavírussal kapcsolatban, hiszem még mindig sok a kérdés az emberek fejében. Az orvos rengeteg támadást kap az oltásellenesektől, de ez sem tántorítja el, számára ez egyfajta misszió. Ugyanis elképedve hallgatja a sok összeesküvés-elméletet, többek között, hogy Bill Gates akar chipet ültetni belénk az oltással.

„Erről mindig az a mém jut eszembe, amikor megkérdezik Bill Gates-et, hogy mire gondolt akkor, amikor megalapította a Microsoftot, mire ő azt feleli, hogy 'chipet akartam ültetni a máriapócsi Kovács Bélánéba.' Már kimondva is abszurd, mégis sokan hisznek ezekben az őrültségekben, főként Gödény hívei közül, akiktől támadásokat kaptam, szimplán azért, mert elmondtam az igazat. Félelmetes, ahogy az emberekben fokozódik az agresszió, emlékezzünk vissza, hogy már azoknak a mentősöknek is a halálát kívánták, akik szimplán a józan érvekre hagyatkozva beoltatták magukat" – mondta Metropolnak Dr. Novák Hunor.

Az orvos azt is kifejtette, nem tartja kizártnak, hogy egyszer majd kötelezővé válhat az oltás.

„Ez sokak számára elsőre ijesztő lehet, de ha egyszer újra tombolni fog a járvány, és rossz lesz az oltási hajlandóság, miközben rengeteg vakcina áll a raktárban, akkor bizony akár kötelezővé is tehetik, vagy hozhatnak olyan intézkedéseket, mint a védettségi igazolvány, amihez már látjuk is, hogy egyre több kedvezmény kapcsolódik, vagy bizonyos dolgokat csak akkor tehetünk majd meg, ha be vagyunk oltva. Ez nem újdonság: Amerika egyes államaiban például nem mehet állami iskolába, óvodába az a gyerek, aki nincs beoltva bárányhimlő ellen, Magyarországon pedig nem dolgozhat orvosként az, aki nincs beoltva Hepatitis B vírus ellen. Ha úgy tetszik, ezekkel a módszerekkel jelenleg is kényszerítenek egyes oltások beadására egyes rétegeket."