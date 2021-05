A rosacea (ejtsd: rozácea) az arcon, orron, homlokon, állon feltűnő vörös foltok, amelyek a nőknél jelentkeznek gyakrabban, ám a súlyosabb esetek inkább a férfiakra jellemzőek – gondoljunk a borvirágos orra. A rosacea kialakulásáról nem tudni sokat, az azonban biztos, hogy a bőrben lévő vérerek elveszítik a rugalmasságukat, kitágulnak – akár véglegesen is – ez pedig bőrpírhez vezet. Az említett értágulatot előidézhetik ételek, italok, fűszerek, alkohol, bizonyos környezeti hatások, mint a hideg, meleg, szél, UV-sugárzás, de akár zavarba ejtő szituációk is. Sőt a hormonális változások és egyes gyógyszerek is okozhatják.

A jelenség elsősorban a világosabb bőrűeket érinti és háromszor olyan gyakori a nőknél, mint a férfiaknál. Bár a rosacea elsőre jelentéktelen problémának tűnhet, akiket érint, sokat szenvednek tőle. Nem csupán azért, mert a vöröslő foltok nem túl szépek, hanem azért is, mert kezelés híján a tünetek fokozódhatnak: az arcbőr egyre élénkebbé válhat, sőt tartósan be is gyulladhat, a felszínén pedig egyenetlenségek alakulhatnak ki. Extrém esetben a szemre is ráhúzódhat, égő érzést és viszketést okozva, a súlyosabb rosacea pedig az orr állandó vörösségével és eldeformálódásával járhat.



A rossz hír, hogy a rosacea nem gyógyítható. A jó hír viszont az, hogy némi belső támogatással és megfelelő bőrápolás mellett a tünetek kordában tarthatóak. Ráadásul a rosaceának több stádiuma is megfigyelhető és minél korábban felismerik a betegséget, annál hatásosabban lehet kezelni.

Az első szakaszban a bőrpír, csak a kiváltó ok hatására jelentkezik, például túl fűszeres étel fogyasztásakor. A megjelenő foltok ilyenkor bizseregnek, esetleg viszketnek is, ám mindez csak átmeneti és gyorsan el is múlik.

A második szakaszban a foltok egyre gyakrabban és egyre tovább vannak jelen az arcon, akár napokon keresztül. Ilyenkor már gyakran előfordul, hogy megjelennek az apró értágulatok is, a bőr pedig duzzadt, vizenyős lehet.

A harmadik szakaszban az orr pirossá válik, megnagyobbodik, sőt pattanásszerű képződmények is megjelenhetnek rajta, amelyeket égő érzés vagy fájdalom kísér, mivel ebben a fázisban a rosacea begyullad. Ez akár odáig is fajulhat, hogy az orr karfiolszerűvé válik, sőt az egész arcon megjelenhetnek nagyobb csomók.

A rosacea tehát több mint egy kis esztétikai probléma!

Mit tehetünk?

A rosacea pontos okát nem lehet tudni. Kialakulásában azonban a genetikának és a környezeti hatásoknak együttesen lehet szerepe. A megfelelő étrendkiegészítők és a helyes bőrápolás azonban sokat javíthat a rosacea állapotán és megakadályozhatja a súlyosabb tünetek kialakulását.

A rosaceás betegeknél sokszor tapasztalható B-vitamin hiány, így érdemes B-vitamin komplexet szedni. Az érfalakat és kötőszövetet erősítő C-vitamin pótlása szintén ajánlott, ahogyan a cinkké is, amely a bőr legfelső rétegének épségét támogatja. A halolajakban vagy lenolajban található esszenciális zsírsavak fogyasztása pedig a gyulladáscsökkentő hatás miatt áldásos.



A kozmetikumok terén mindig olyan készítményeket ajánlatos választani, amelyek kifejezetten a rosaceás bőrre lettek kifejlesztve – ezek általában illat- és olajmentesek. A szabadban fokozottan érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre és soha nem szabad erősen dörzsölni a bőrfelületet.

Súlyosabb esetekben gyógyszeres kezelésre vagy patikai kenőcsökre is szükség lehet, ahogyan bizonyos lézeres eljárások is javíthatnak a helyzeten. Mielőtt azonban bárki drasztikusabb lépésre szánná el magát, mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni és konzultálni a lehetőségekről.