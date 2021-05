Az eddig maszkellenes csoportok most pont, hogy a maszkviselésre buzdítanak, ugyanis egy őrült összeesküvés elmélet szerint, a beoltottak komoly veszélyt jelentenek azokra, akik nem kaptak oltást.

Egyes csoportok – akik eddig arra bíztattak, ne tartsuk be a járványügyikorlátozásokat – most azt állítják, a beoltottak komoly veszélyt jelentenek. Mégpedig azért mert olyan fehérje került a szervezetükbe a vakcina által, amellyel képesek fertőzni, így pedig a nőknél menstruációs zavarokat, meddőséget vetélést okozhatnak. Szerintük ez is része – az egész járvánnyal együtt – a világot irányító elit népességcsökkentő tervének.

Éppen ezért ezek - a többnyire amerikai - vírusszkeptikus csoportok, most hogy nő a beoltottak száma, a maszkviselésre buzdítanak. Noha korábban éppen ennek, és a többi korlátozó intézkedésnek voltak ellene.

Az összeesküvés elmélet követői egyébként már üzletet is csináltak az emberek félelmét meglovagolja. Többen árulni kezdtek az interneten pí-vízet, holisztikus gyógyszereket, különleges maszkokat azoknak, akik nem hisznek azokban a módszerekben, melyeket eddig bevetettek a járvány ellen – írta a Vice.