A hüvelyhám állapotát a nemi hormonok befolyásolják. A természetes hormoningadozás, amit a menstruációs ciklus, a terhesség, a szoptatás vagy a változókor okoz, hatással van a hüvelyhámra is. Alacsonyabb ösztrogénhormonszint esetén a hüvelyhám elvékonyodik, szárazabbá, érzékenyebbé válik, veszít rugalmasságából, csökken az ellenállóképessége, ezért sérülékenyebbé és fertőzésekre hajlamosabbá válik. A hüvelyszárazság azonban nem csak hormonpótlással gyógyítható, és nem is csupán a változókorban jelentkezik. Lássuk ebben a témában a három leggyakoribb tévhitet!

Fiatal nőkkel is megtörténhet

A hüvelyszárazsággal járó kellemetlenségeket az okozza, hogy a hüvelyben nem termelődik elég váladék. A hüvely felszíne kiszárad, érzékennyé válik, ami viszkető, égő érzést okoz. A szárazság miatt sérülékenyebb a hámszövet, amit apró vérzések is jelezhetnek, valamint fájdalmassá válhat a szexuális együttlét. Felülfertőződve kísérheti bűzös, sárgás folyás, de vizelési panaszok is előfordulhatnak. A gondok azonban nem kizárólag a változókorban jelentkezhetnek. A hüvelyszárazságot okozhatja hormonális fogamzásgátlás, de jelentkezhet a menstruáció elején és végén, szülés után a szoptatás idején, okozhatja cukorbetegség, de egyes nőgyógyászati daganatos megbetegedések kezelése is. Emelett a kemo - és a sugárterápia mellékhatása is lehet. Fiatalabb nőknél a stressz vagy egy erősebb diéta, esetleg étkezési zavar, illetve erőteljes sport is kiválthatja.

A síkosító csak tüneti kezelés

A hüvelyszárazság gondokat okozhat a szexuális együttlétek során is. Tévedés azt hinni, hogy ilyenkor a síkosító a megoldás, mivel az csak pillanatnyi segítséget nyújt. Mindenképpen fel kell tárni a kiváltó okokat, mert a probléma nem fog magától elmúlni. A legtöbb esetben az orvos hormonokkal kezeli a hüvelyszárazságot, azonban ez nem mindig lehetséges. Vannak olyan helyzetek, amikor a hormontartalmú készítmények alkalmazása kifejezetten ellenjavallt, ilyenkor érdemes a hormonmentes hüvelykúpokhoz nyúlni, amelyek vízmegkötő tulajdonságú hialuronsav-tartalmuknak köszönhetően ápolják a kiszáradt hüvelyhámot, más összetevőik pedig hozzájárulnak a sérült szövetek gyorsabb regenerálódásához.

Vannak szövődmények

Tévedés, hogy a hüvelyszárazságnak nincsenek szövődményei, vagy ha vannak, akkor csak erre a területre korlátozódnak. Nem helyes, hogy sokan a tünetek jelentkezése után évekig várnak, mire végre orvoshoz fordulnak. Ha a hüvelyszárazság krónikussá válik, akkor a fájdalom és a viszkető, égő érzés a hüvelybemenetet is érintheti, és akár az egyszerű leülés is fájdalmassá válhat. A szárazság miatt elvékonyodott hámréteg a gyulladások rizikótényezője, a gyulladások pedig még inkább rontanak a helyzeten.