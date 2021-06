Modern korban élünk, ahol szinte mindent szabad. Ennek ellenére még ma is akadnak olyan témák, amelyek tabunak számítanak, vagy legalábbis kellemetlenül érezzük magunkat, ha beszélnünk kell róluk. Ilyen a hüvelyszárazság is.

A hüvelyszárazság egyáltalán nem ritka, egyes felmérések szerint életük során a nők fele találkozik ezzel a jelenséggel – ki tartósan, ki csak időszakosan. Sokan pedig úgy vélik, ez a probléma őket nem érintheti, holott a tünetek bármelyik nőnél kialakulhatnak, életkortól és életmódtól függetlenül.

De mi is a hüvelyszárazság?

Az egészséges hüvely váladékot termel, méghozzá úgy, hogy az itt található hámsejtek folyamatosan leválnak és elfolyósodnak. Mindez keveredik a hüvelyben élő, jótékony baktériumokkal, és így alakul ki az a savas váladék, amely minden egészséges intim flóra része.

A hüvelyflóra azonban rendkívül kényes, így akár a legapróbb változás is felboríthatja a normál működését. Ennek következtében számos kellemetlenség kialakulhat ezen a területen. Gyakori tévhit, hogy a hüvelyszárazság csak a menopauzát követően éri utol a nőket, holott ezt a panaszt nem csupán a petefészek megváltozott hormontermelése okozhatja.

A változókor mellett a hüvelyszárazság hátterében számos tényező állhat, így az egészséges hüvelyben található jótékony baktériumok (tejsavbaktériumok) számának drasztikus csökkenése, a szülés, egyes gyógyszerek szedése, a helytelen táplálkozás, egy túlzásba vitt fogyókúra, a tartós stressz, bizonyos sportok, párkapcsolati gondok vagy a szexuális élet zavarai mind-mind előidézhetik. A hüvelyszárazság tehát bármelyik nőnél felütheti a fejét.

A hüvelyszárazság tünetei és kezelésük

Sokan nem is gondolják, hogy a szexuális együttlétet kísérő esetleges diszkomfortérzet vagy fájdalom a hüvelyszárazság rovására is írható. Akárcsak az, ha a tampon nem csúszik akadálytalanul. De intő jel a viszketés, a szúró, feszülő érzés és az egyéb, irritációra utaló tünet, sőt aki tartósan hüvelyszárazságtól szenved, azoknál a húgyúti fertőzések is gyakrabban fordulnak elő. Mindezek pedig negatívan befolyásolhatják egyrészt a párkapcsolatot, másrészt a mindennapi életet. Mégis, mit tehetünk hüvelyszárazság esetén?



A hüvelyszárazság tüneteivel több fronton is felvehetjük a harcot.

A hüvely falát ugyanúgy hámszövet borítja, mint a testünk többi részét, így itt is nagyon fontos a hidratálás. Ha megfelelő mennyiségű vizet iszunk, akkor nemcsak a szervezet egésze, de a hüvely is megkapja azt a nedvességet, amelyre szüksége van az egészséges intimflóra kialakulásához. Ne vigyük túlzásba azintim higiéniát, azaz jobb kerülni az erős mosakodószereket – pl. tusfürdőket – ezen a területen, sőt a gyakori irrigálást is. Ezek ugyanis felboríthatják a kényes belső egyensúlyt, és még irritációt is okozhatnak. A szexuális együttlét alkalmával szánjunk megfelelő időt a ráhangolódásra, ha pedig így is elmarad a nedvesedés, használjunk síkosítót, nehogy megsértésük a hüvely érzékeny hámrétegét. Amennyiben a tünetek tartósnak bizonyulnak, érdemes olyan hormonmentes készítményeket is bevetni, amelyek képesek helyreállítani a hüvely nedvességtartalmát, gyulladáscsökkentőek és elősegítik az esetleges hámsérülések gyógyulását is. Sokat segíthet egy olyan hüvelykúp kúraszerű, de szükség esetén tartós használata, amelynek hatóanyagai között megtalálható a magas vízmegkötő képességgel rendelkező hialuronsav, valamint hámosító, gyulladáscsökkentő, esetleg fertőtlenítő hatású gyógynövényi összetevők.

A hüvelyszárazság tehát bármelyik nőt utolérheti, de nem kell némán szenvednünk a tünetektől, mert létezik erre is hormonmentes, természetes megoldás.