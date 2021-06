"A természetes védettség a SARS-CoV-2 vírusfertőzéstől úgy tűnik legalább egy évig tart, ami hasonló az oltóanyagkutatásokban jelentett védettséghez" - közölte a magentai Fornaroli Kórház orvosa, Nicola Mumoli vezette kutatócsoport az Amerikai Orvostársaság (JAMA) Internal Medicine című folyóiratában közzétett tanulmányban, amelynek eredményei több mint 15 ezer ember egészségügyi adatain alapulnak. A bíztató eredmények ellenére fontos, hogy a Covid-19-en átesett embereket is beoltsák - írták szakemberek a tanulmányhoz mellékelt szerkesztőségi cikkben.



"Először is, nem tudjuk, meddig tart a természetes immunitás. És az sem világos, hogy a betegségen alapuló immunitás véd-e az új koronavírus új variánsai ellen. És szélesebb körű társadalmi előnyei is vannak annak, ha mindenki beoltanak" - írta Mitchael Katz, a New York-i állami kórházakat és klinikákat működtető társaság szakembere.

"A közösségi (nyáj) immunitás elérése természetes fertőzés által egy hosszú és fájdalmas folyamat, és a történelemben csak egyetlen emberi betegséget, a himlőt sikerült oltás és nem természetes fertőzés által kiírtani" - tette hozzá.



Az olasz tanulmányban az újrafertőződést úgy határozták meg, mint új fertőzés megjelenése legalább 90 nappal az első fertőzés teljes felszívódása után. Mumoli kutatócsoportja az új fertőződéseket kutatta 15 ezer lombardiai lakos körében PCR-tesztek végzésével 2020 eleje és 2021 februárja között.

Mintegy 13 ezer embernek lett negatív az első Covid-19 tesztje, 1579-nek pozitív. Körülbelül éven belül azon vizsgáltak közül, akiknek soha nem volt pozitív a tesztje, 3,9 százalék lett koronavírus-fertőzött. Ellenben a Covid-19-en átesetteknek csupán 0,31 százaléka - öt ember - fertőződött meg másodszor is.

Az ötből négy beteg vagy kórházban dolgozott, vagy kórházi kezelésre szorult, ami azt jeleni, hogy nagy volt esetükben a vírusfertőzés kockázata. Az öt közül csupán egy lett olyan súlyos beteg, hogy kórházban kelljen ápolni - írták a kutatók a tanulmányban. Azt is kimutatták, hogy több újrafertőződés jelent meg hosszú idő elteltével: az első fertőzés és az újrafertőzés közötti átlag időszak 230 nap volt - mutatták ki a kutatók.