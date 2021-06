Elkapta a koronavírust édesapjával együtt Lendvai Zoltán, azaz a gördeszkás pap. Sajnos apukája életét nem sikerült megmenteni, ő pedig hosszú hetekre kórházba került. Most azonban már jelentősen javult az állapota.

„Egyelőre az is nagy öröm, hogy a kórteremben sétálgathatok. Végre kapok levegőt. Eddig egy cső lógott ki belőlem, és azzal alig tudtam valamennyit mozogni. Most, hogy kihúzták belőlem, teljesen felszabadultam. Előtte csak az ágyban fekve tartottam magamat karban, rendszeresen jöttek hozzám a gyógytornászok. Amit az ember nem használ, azt előbb-utóbb elveszíti, ezért amennyire lehetett, edzésben kellett tartanom az izmaimat. Váltakozva megfeszítettem és kiengedtem azokat" – mesélte a Borsnak az atya.

Elárulta, megfordult a fejében, hogy nem éli túl a betegséget, de ő amúgy is napi szinten gondol a halálra.

„Megfordult a fejemben, hogy édesapám után mehetek, de a halálra egyébként is mindennap gondolni és készülni kell. Amikor még nem voltam kórházban, akkor is minden reggelem azzal a gondolattal indult, nem biztos, hogy megérem az estét. Nem kell ahhoz gördeszkázni, hogy halálos balesetet szenvedjek vagy szívinfarktust kapjak. Az egyik főnököm 38 éves volt, amikor összeesett, és hiába kapott a szívébe injekciót, nem tudták megmenteni. Este is úgy szoktam lefeküdni, hogy nem biztos, hogy felébredek"