Amikor megérik az elhatározás, hogy jöhet a baba, a legtöbben úgy hiszik, a következő hónapban már ott is lesz a pocakban. Holott egyetlen menstruációs ciklus alatt a teherbeesés esélye még hormonműködés szempontjából egészséges nők esetén is mindössze 20-30 százalék. Ha tehát el is hagyjátok a fogamzásgátló eszközöket, nem várható el, hogy egyből meg is foganjon a babátok. Sőt! A fogamzásgátlást elhagyók csupán 80-85 százaléka esik teherbe egy éven belül.

Természetesen a babaprojekt előtt érdemes elmenned egy alapos, általános egészségügyi kivizsgálásra - ami nem keverendő össze a meddőségi vizsgálattal. Egy ilyen szűrővizsgálat során mindössze pontos képet kaphatsz szervezeted vitamin-, nyomelem- és ásványianyag-szintjéről, a reprodukcióért felelős szerveid állapotáról, a hormonszintjeidről, továbbá arról is, nem lappang-e benned valamilyen rejtett gyulladás vagy kórokozó, ami akadályozhatja a fogantatást. Ne feledd, egy egészséges nő mindig könnyebben esik teherbe.

A cikluszavar is könnyen eredményezheti, hogy hónapról hónapra csalódottan tekints a terhességi teszt egyetlen árva csíkjára. Bár a megértett petesejt csupán 12-24 órán át képes megtermékenyülni, akár több nap is rendelkezésre áll, hogy a baba megfoganjon, hiszen a hímivarsejtek a méhben, méhnyak területén megtapadva napokon át életképesek maradnak, méghozzá tettre készen. Amennyiben tehát rendszertelen a ciklusod, érdemes ezt helyre tenni a babaprojekt előtt, vagy legalább kiismerni, melyek a legtermékenyebb napjaid – akár hőmérőzéssel vagy hüvelyváladék-vizsgálattal.

Már említettük, hogy az egészséges nők nagyobb eséllyel esnek teherbe. Az elhúzódó, állandó stressz például a lelki gátló tényezőkön túl a magas prolaktin- szintért is felelhet, ami viszont akadályozza a teherbeesést, mivel ennek a tejelválasztásért felelős anyasági hormonnak a szintje normál esetben csak a terhesség és a szoptatás alatt emelkedik meg.

A rendszeres testmozgás, a megfelelő táplálkozás is sokat számít. Étkezés terén érdemes kerülnöd a magas glikémiás indexű, cukorral, édesítővel dúsított, valamint mesterséges anyagokat és a transzzsírokat tartalmazó ételeket. Ezek mind negatívan hatnak a vércukorszintre, gyulladást okozhatnak, ami közvetve kihat a hormonháztartás működésére is.

Amennyiben úgy érzed, külső segítségre lenne szükséged a várt terhesség elérésében, elsőként próbálkozz különböző gyógynövényes teákkal és más természetes termékenységfokozókkal.

Méhpempő – Immunrendszer- és termékenységserkentő hatású, köszönhetően többek között annak a rengeteg vitaminnak, ásványi anyagnak, nyomelemnek, aminosavnak és más biológiailag aktív anyagnak, amelyek a méhpempőben megtalálhatók. Ezek segítenek stabilizálni a hormonháztartást és a vércukorszintet.

Barátcserje – A legjobban dokumentált gyógynövény, bizonyítottan csökkenti a prolaktinszintet, ugyanakkor pozitív hatású a progeszteronszintre, amely a méhet bélelő hám (endometrium) minőségi átalakulási folyamatát serkenti, hogy az készen álljon a megtermékenyült petesejt befogadására és táplálására.

Fehér fagyöngy – Kiváló keringésjavító, hormonháztartás-szabályozó, továbbá erősíti a méhfalat, így növelve a beágyazódás esélyét.

Málnalevél – Méregtelenítő hatása mellett a peteérést és a beágyazódást is segíti.



Palástfű – Nemcsak a ciklus rendezésében, hanem a teherbeesésben is segít, mivel növeli a medence vérellátását, valamint jó hatással van a progeszteron-termelésre is.



Cickafarkfű – Az ösztrogéntermelésre hat pozitívan, így segítve elő a tüszőérést. Csak az ovulációt megelőző időszakban szabad fogyasztani!

A sikeres teherbeesés érdekében érdemes tehát a szintetikus hormontartalmú készítmények előtt a természetes módszerekhez fordulni.