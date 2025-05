Bizarr: halála után akár papírnehezékként is használhatod a szeretted mellimplantátumait!

Zselé, ami bajt okozhat

A legtöbb esetben az implantátumok a testtel együtt kerülnek a krematóriumba, de ez nem mindig jó ötlet. A szilikon például magas hőmérsékleten megolvad, és „zselészerű anyagként” maradhat a gép alján – ahogy Caitlin Doughty, a Los Angeles-i halottkészítő is meséli népszerű YouTube-csatornáján, az Ask A Morticianon. Ez nemcsak kellemetlen, de a gépek karbantartását is megnehezíti.

Mi történik a búcsúztatás előtt?

Ha neked vagy egy szerettednek mellimplantátumai vannak, és hamvasztás előtti búcsúztatót terveztek, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ezeket eltávolítják-e a boncolás során. Fontos tudni, hogy a halottkém nem távolítja el az implantátumokat – ezt a temetkezési vagy a hamvasztást végző szolgáltató végzi el, és általában csak közvetlenül a hamvasztás előtt. Ez azt jelenti, hogy a búcsúztatás idején az implantátumok még a helyükön maradnak.

Van, aki papírnehezéket csináltatna belőle

Furcsán hangzik? Sharon Osbourne például korábban úgy nyilatkozott, hogy saját implantátumait férjének, Ozzy Osbourne-nak adja majd – papírnehezéknek. „Jobban mutatnak az ő íróasztalán, mint az én mellkasomon” – fogalmazott a Today Show-ban, utalva arra, mennyire megbánta a műtétet.