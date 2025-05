Rémisztő üzeneteket találtak a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottjának számítógépén

Egy új jelentése szerint az „aggasztó” bizonyítékok között szerepelnek a most 48 éves Brueckner írásai is, amelyekben arról fantáziál, hogy egy kislányt és az anyját bedrogozza egy óvoda előtt, mielőtt a gyermeket bántalmazná. Német nyomozók állítólag 75 kamaszlányoknak szánt fürdőruhát, valamint gyermekbántalmazást ábrázoló fényképeket is találtak a gyanúsított lakásában és számítógépén. Egyre inkább igazolódik, hogy valóban a Madeleine McCann-ügy főgyanúsítottja követhette el a bűncselekményt.

Madeleine McCann elrablása még mindig megoldatlan ügy

A rendőrség szerint Madeleine McCann halott

A merevlemez olyan információkat is tartalmazott, amelyek a rendőrség szerint arra engedtek következtetni, hogy Madeleine McCann halott. A 2007-ben eltűnt Madeleine-t soha nem találták meg. A német rendőrség közlése szerint Brueckner, aki jelenleg börtönben van egy, az üggyel nem összefüggő nemi erőszak miatt, az elsődleges gyanúsított.

Az újonnan feltárt bizonyítékok egy 2016-os házkutatásból származnak, amelynek eredményeként a hatóságok megtalálták a merevlemezt Brueckner otthonában, az eltemetett kutyája alatt.