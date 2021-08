Boros Lajos évek óta küzd az egészségével. Szívműtétje után öt hétig kómában feküdt, utána prosztatája miatt került a műtőasztalra. Most azonban végre jó híreket kapott orvosától.

Bár a 74 éves Boros Lajos nagyon lefogyott, és igazán hízni sem tud, orvosai mégis jó hírekkel fogadták.

Boros úr, maga meggyógyult. Szóval én is kimondom: meggyógyultam! Ezt mondta a legutóbbi kontrollvizsgálaton az orvosom, Pál doktor. Azzal, ami az öregséggel jár, nem tud mit kezdeni, de az összes többi betegségből, amelyek az elmúlt hat évben pokollá tették az életem, kigyógyultam - kezdte Boros Lajos a Blikknek.

"Beállt a súlyom hetven és hetvenöt kiló közé, és nem tudok mit kezdeni, ez már ennyi marad. Mindent ehetek, még cukrosat is, mégsem hízok. Pedig, ha nincs étvágyam, akkor is tömöm magam. (...) Ha elfáradok, leülök, ha álmos vagyok, alszom, és hogy a memóriám is topon maradjon, szedek egy növényi alapú szert, amely segít ebben."