Ahogy megírtuk, komoly nőgyógyászati műtéten esett át Vajna Timi. A híresség endometriózissal küzd, most egy cisztát távolítottak el a petefészkéről és petesejt-leszívása is volt.

Timi még Andy Vajna feleségeként vágott bele először a lombikprogramba Amerikában. Vajna azonban időközben elhunyt és nem került sor a beültetésre. Timi azóta is többször utalt arra, hogy valószínű lombikeljárással próbálkozik majd, ha eljön az ideje.

Timi most több Instagram-storyban számolt be arról, hogy komoly fájdalmai voltak, így túlesett egy endometriózis- és egy petefészekciszta-eltávolító műtéten, valamint kétszer is vettek le tőle petesejtet.

„Petesejtkivétel műtét előtt... Ilyen nagyra nőtt a hasam" - mutatott egy fotót a 38 éves Timi, egy másikhoz - amin vőlegénye éppen a hasába adja be a hormonkészítményt - pedig ezt írta. „A kor nem tréfadolog. Már értem, miért mondják az orvosok, hogy a nők 35 éves koruk alatt szüljenek. De az élet nem olyan egyszerű... körülmények, munka, kapcsolat..."