Június 8-án a kis Ethan-t kórházba vitték a szülei a lábán levő kiütés miatt. A kórház vérvizsgálatot végzett. Ebből kiderült, hogy Ethan vérlemezke szintje nagyon alacsony. Ez a leukémia erős jele, de vírusos fertőzés is lehetett. Másnap átvitték a birminghami gyermekkórházba, ahol további teszteket végeztek. Sajnos valóra vált a család legrosszabb rémálma, amikor kiderült, hogy a kisfiúnak 4. stádiumú Burkitt-leukémiája van - írja a gofundme.

A diagnózis teljesen ledöbbentette a családot. Ethan most nem tud bölcsődébe járni, játszani a barátaival és azt csinálni, amit a legtöbb 4 éves gyerek megtehet. Hat hónapos kórházi kezelés vár rá és a gyógyuláshoz valószínűleg további 6-7 hónap kell majd. Édesapja, Carl, 6 hónapos fizetési szabadságot kért, míg édesanyjának, Lauranak is részben fel kell adnia a munkáját, így a családot nem csak lelkileg, hanem anyagilag is nagyon megviseli a kis Ethan betegsége.