Rózsa György egy esés következtében eltörte a csípőjét. Szerencsére állapota azóta sokat javult, most erről mesélt.

Már egy mankóval megyek, és alig vannak fájdalmaim. Kedd reggel megvizsgálnak, hogy minden csont jól forrt-e össze, és ha igen, mehetek is haza – kezdte a Blikknek Rózsa György.

„A folyosón, ami jó harminc méter, már egyedül tudok menni, és bár a zuhanyzás is jól megy, az ápoló kint vár a fürdő előtt, nehogy baj történjen. Már nagyon várom, hogy hazamenjek és otthon gyógyuljak. Év végére szeretném, ha se mankó, se bot nem kéne már. Bevallom, félek, nehogy újra elessek, mert annak már súlyos következményei is lehetnek, de próbálok nem erre gondolni" – mondta Rózsa György, akire nem csupán lánya, de egy ápoló is vigyázni fog otthonában.