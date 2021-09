A Bors arról számolt be a Mirror nyomán, hogy egy újabb koronavírus-mutációt mutattak ki Kolumbiában, ami most már Európában is terjed. A variáns a Mű nevet kapta, a WHO pedig B.1.621 variánsnak keresztelte.

A Mű variánshoz eddig 48 megbetegedést tudtak kötni, esetszámai még alacsonyak, de azt már tudják róla, hogy ellenállóbb a vakcinákkal szemben, mint az eredeti vírus.