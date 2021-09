A 86 éves Bodrogi Gyula fiatalokat megszégyenítő lendülettel éli az életét, és esze ágában sincs pihenni. Augusztus végén épp a Nemzeti Színházban próbált egy darabot, amikor elvesztette egyensúlyát, és lezuhant egy dobogóról. A színész hallani sem akart arról, hogy mentőt hívjanak hozzá, fájdalmai azonban napokkal később sem múltak, így kénytelen volt orvoshoz menni. Kiderült, hogy Bodroginak elrepedtek a bordái, és azt kérték tőle, pihenjen, ő azonban szinte rögtön munkába állt.

A hétvégén Szenes Iván emlékkoncertjére volt hivatalos, ahol nem csak énekelt, szavalt, de az egész műsort is levezette a legenda lányával, Szenes Andreával.

"Jól érzem magam, gyógyulok és Angéla is vigyáz rám. Köhögésnél, nevetésnél fáj egy kicsit, még nem tudok ráfeküdni, de nincs nagy gond" – mondta a színész a Blikknek.