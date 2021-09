A legjobb párkapcsolatot is kihívások elé állítja, amikor az egyik fél hirtelen visszahúzódóvá, búskomorrá, motiválatlanná válik, semmihez nincs kedve, esetleg testi panaszok is gyötrik. Nagy segítség lehet ilyenkor egy támogató társ, aki megértéssel, szeretettel közelít a párja problémájához. Enyhe depresszió esetén akár elegendőek lehetnek kisebb életmódbeli változtatások is, hogy partnerünk ismét visszanyerje régi életkedvét. Nézzük, mit tehetünk, ha a párunk hangulatzavarral küzd!