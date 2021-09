A depresszióról rengeteget hallottunk és olvastunk már, de azt kevesen tudják, hogy többféle létezik belőle. A szezonális depresszió csak időszakosan jelentkezik, és az évszakok váltakozásának is köze van a felbukkanásához. Rengeteg embert érint, mégis alig beszélünk róla.

A szezonális depresszió őszi/téli változata a napos órák számának csökkenésével, a késő őszi hónapokban, illetve a tél beköszöntével jelentkezik. A természetes fény hiányában csökken a szervezetben a "boldogsághormonnak" is nevezett szerotonin szintje. Ez a hormon befolyásolja a kedélyállapotunkat és az alvásunkat is. A szervezet számára a reggeli fény a legfontosabb. A téli reggelek sötétsége miatt zavar támad a 24 órás, azaz a cirkadián ritmusban.

A szerotoninszint csökkenésével levertek, kedvetlenek leszünk. Ilyenkor tör ránk a fáradékonyság és az ingerlékenység, illetve nem vágyunk társaságra sem. Az ilyen időszakokban jobban kívánhatjuk a szénhidráttartalmú ételeket, ami hízáshoz vezethet. Bizonyos fokig természetes, hogy a rossz idő beköszöntével kedvtelenebbek vagyunk, ám ha ehhez más tünetek is társulnak, és a lehangoltság nem múlik, mindenképpen foglalkozni kell a problémával.

Ha nem törődünk a tünetekkel, annak súlyos következményei is lehetnek. A szezonális depresszió tartóssá válhat, ami szociális elszigetelődéshez, tudatmódosító szerek használatához vagy akár öngyilkos gondolatokhoz is vezethet. A gyógykezelés ilyenkor elengedhetetlen. A kezdődő tüneteknél azonban sokat segíthet, ha rendszeresen járunk társaságba, ha sportolunk vagy csak sokat sétálunk a friss levegőn. A testmozgás komoly hangulatjavító, ugyanis ennek során endorfin szabadul fel a szervezetünkben. Bizonyos gyógynövénytartalmú készítmények is sokat segíthetnek, hogy átvészeljük a kritikus időszakokat.

Bármilyen furcsa, létezik „fordított" szezonális depresszió is: ez a nyár érkeztével kezdődik, és a tünetei egészen mások, mint az őszi/téli depresszióé. A nyári depresszióban szenvedőkre jellemző a mániás viselkedés, a megnövekedett szociális aktivitás, az eufórikus hangulat. Ennek a kiváltó okairól még nem sokat tud az orvostudomány, de feltehetően a genetika és az egyén hormonháztartása állhat a háttérben.