"Nehezen fogalmazom meg ezt a pár sort most nektek, elképesztően szomorú vagyok, iszonyúan vártam a holnap estét, hogy végre találkozzunk! A napokban már éreztem, hogy nem stimmel valami, igyekeztem kímélni magam, de ma reggelre szinte teljesen elment a hangom, a dokinál kiderült, hogy gégegyulladásom van. Korábban is küszködtem már ezzel, tudom, hogy komolyan kell venni, mert súlyosabb következménye is lehet hosszú távon. Ilyenkor beszélni sem szabad, így az orvos tanácsára sajnos le kell mondanunk a pénteki Akvárium klubos koncertet. Nagyon sajnálom!" - írta a fotójához Gergő.

Hozzátette, hogy azonnal sikerült is másik időpontot találni: október 23-án pótolja a bulit, a megváltott jegyek automatikusan érvényesek az új időpontra.