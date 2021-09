Zámbó Jimmy édesanyja egyre jobb egészségnek örvend, hamarosan a járókeretnek is búcsút inthet.

Az egész család aggódott Anna néniért, akit májusban combnyaktöréssel szállították kórházba, ahol két hónapig lábadozott. Az asszonyt akkor megműtötték, majd vérátömlesztésre is szüksége volt, a kórházi kezelések során pedig egy enyhe sztrókon is átesett.

Anna néni mostanra azonban már otthonában lábadozik és napról napra egyre jobb az állapota. Hamarosan már járókeretre sem lesz szüksége.

"Nagyon vigyázunk rá, szép lassan javul az állapota, lábadozik, járókerettel, ha lassan is, tud mozogni, hogy rendbe tegye magát... Agyilag teljesen jól van, jobb a memóriája, mint nekünk. Felváltva látogatjuk, egy bejárónő van mindenben a segítségére, és egy gyógytornász segít neki a gyógyulásban.Nagyon szívós, erős asszony. Reméljük, hogy egy-két hónapon belül már teljesen rendbe jön" – árulta el a Borsnak Zámbó Jimmy testvére, Tihamér, aki azt is elárulta, hogy Anna néni egyre jobb kedvű, a család nagyon boldog, hogy ilyen jó hangulatban van.

"Amikor ott vagyunk, sztorizgatunk, megállás nélkül mesél. Épp azt beszéltük valamelyik nap a testvéreimmel, hogy nagyon ritka, ha közel a száz évhez valaki még ennyire élni akar. Hála Istennek, egyre többször hagyja el az ágyát, korábban ez nagyon nehezen ment neki, de most már a toalettre is képes kimenni, ám a fürdéshez szüksége van segítségre. Minél többet mozog, annál jobb a kedve is."