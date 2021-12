Sokáig legendának tartották a betegséget, azonban mára bebizonyosodott, hogy valóban létezik. Japánban már az ötvenes évektől kezdve gyűlnek a feljegyzések arról, amikor valakinek ijesztően magas a véralkohol szintje, pedig bizonyíthatóan egy korty alkoholt sem fogyasztott.

Az önsörfőző-szindrómában szenvedő emberek emésztőrendszerében ijesztően magas mennyiségben van jelen egy élesztőgomba-faj. Az élesztőgomba lényege, hogy a cukrot alkohollá alakítja, ami ezután bekerül a véráramba, és részegség-érzetet okoz.

A betegség többek között okozhat fejfájást, hányingert, szédülést, szájszárazságot, fáradtságot, másnaposság-érzetet, de akár még szorongást és depressziót is.

Ebben a betegségben szenvedett egy 46 éves, látszólag teljesen egészséges férfi is. Sűrűn tapasztalt rosszulléteket, émelygést, sőt, a memóriája is gyakran kihagyott. A férfi több orvoshoz is elment, de semmit sem találtak a szervezetében, ami arra utalhatott volna, hogy bármi probléma van. Azonban tünetei nem múltak el, sőt, egyre súlyosabbá váltak: egyszer majdnem elvették tőle a jogosítványát, amikor vezetés közben megállították a rendőrök és kiderült, hogy az alkoholszintje olyan magas volt, mintha 20 egységnyi alkoholt fogyasztott volna.

Egy másik alkalommal elesett, és annyira beverte a fejét, hogy kórházba került. Akkor bárhogy bizonygatta, hogy nem nem ivott a baleset előtt, az ápolók mégis azt javasolták neki, hogy fogyasszon kevesebb alkoholt - írja a New Scientist.

Végül azonban egy gasztroenterológus segített neki kideríteni, hogy mégis mi zajlik a szervezetében. Kiderült, hogy szervezetében nagy mennyiségű saccharomyces cerevisiae gombát mutattak ki, ami nem más, mint sörélesztő. Hosszas kivizsgálás után megállapították, hogy minden alkalommal, amikor a férfi szervezetébe szénhidrát jut, megemelkedik a véralkohol szintje, azaz tulajdonképp a szénhidráttól rúg be.

Akkor alakulhat ki, ha a bélrendszer mikrobiomjának összetétele felborul, és olyan mikrobák szabadulnak el, melyek a szénhidrátot alkohollá alakítják. A férfi szervezete valószínűleg egy antibiotikumra reagált rosszul, és ezért alakult ki nála a betegség.

A ritka betegség másik neve az auto-sörgyár-szindróma, és bár elsőre talán szórakoztatónak tűnhet, valójában egy igen veszélyes betegség. Ahogy a fenti történetből is látszik, a férfi ön- és közveszélyessé vált, de ezen kívül is számtalan esetben nehezíti meg a beteg életét: mivel a szénhidrát hozza elő a tüneteket, igencsak szűkül a biztonsággal fogyasztható ételek halmaza, a krónikus fáradtság pedig rengeteg lehetőségtől fosztja meg az embert.

Az auto-sörgyár-szindrómát nem lehet gyógyítani. Egyes gyógyszerekkel és diétákkal valamennyire kordában lehet tartani, de végleges gyógymódot eddig még nem sikerült felfedezni.