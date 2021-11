Nevezhetjük csodatörténetnek is azt, ami Christinával történt. A 40 éves arizonai nő egész életében túlsúlyos volt, sehogy nem sikerült lefogynia, próbálkozhatott bármivel. Falánksági rohamai során pedig képes volt több doboz fánkot is eltüntetni. Első gyermeke születésekor még inkább meghízott, alacsony termete miatt így már a járás is nehezére esett.

Egyik nap jött lefelé a lépcsőn, amikor elveszítette a látását. Később tudta meg, hogy terhességi diabétesz alakult ki nála, és épp egy ilyen falási roham váltotta ki az ijesztő reakciót. Órákkal később kezdte visszanyerni a látását: ekkor határozta el, hogy sürgősen változatnia kell életmódján.

"Azt hittem, a fogyáshoz éhezni kell, pedig épp ellenkezőleg, valódi ételeket kell enni. Azt hittem, egész nap edzeni kell a fittséghez, holott elég napi 35-45 perc, ami akár szórakoztató is lehet, pl. kickbox, amit imádok és teljesen feltölt" – fogalmaz Christina a nuus.hu cikke szerint, aki ma már dietetikusként és személyi edzőként dolgozik.