Sokak számára ismerős lehet az érzés, amikor már tele van a gyomra, de ennek ellenére is lenyomja a torkán a tányérján található maradék feladatokat. Pedig a legtöbb esetben a falánkság nem is azért tör ránk, mert farkaséhesek vagyunk, hanem az agyunk akar becsapni bennünket.

Nagyon sok esetben sokkal többet eszünk, mint amennyi ételre, tápanyagra valójában szüksége van a szervezetünknek. Ilyenkor szoktuk is mondani, hogy valójában már csak a szemünk kívánja az előttünk lévő finom falatokat, de ennek tudatában is a legtöbbször megpróbáljuk magunkba gyűrni, azt, ami már nem is esik olyan jól. Sőt, nem is beszélve az azt követő gyomorfájásról, rosszullétről.

Most kiderítjük, melyek lehetnek a túlevés okai és milyen lépéseket tehetünk a leküzdése érdekében.

1. Rendszertelen étkezés

Ha rendszertelenül étkezünk és többször előfordul, hogy napközben kihagyunk egy-egy étkezést, akkor a következő evés alkalmával azt érezhetjük, hogy mindent képesek lennénk felfalni, ami elénk kerül, ami miatt a többszörösét is képesek leszünk megenni annak, amire valójában szükségünk lenne. Fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a főétkezéseket mindig megtartsuk, a reggelit, az ebédet és a vacsorát ne felejtsük el beiktatni a napjainkba és a három étkezés közül legalább egy alkalommal fogyasszunk meleg ételt. Ha elegendő időt fordítunk az étkezésre, el fognak bennünket kerülni a falási rohamok és az ebből fakadó rosszullétek is.

2. Kapkodás

A mai felgyorsult világban hajlamosak vagyunk arra, hogy rohanás közben, legtöbbször állva vagy a kocsiban, a dugóban ülve bekapjunk egy-két falatot, nem adva magunknak elég időt arra, hogy leüljünk és normálisan elfogyasszuk az ennivalót. Ez azért is problémás, mert ha gyorsan, kapkodva eszünk, akkor nem hagyunk elég időt az agyunknak arra, hogy érezze a gyomor telítettségét. Ennek következtében pedig nagy a valószínűsége annak, hogy sokkal többet fogunk enni, mint amennyi valójában jólesne.

3. Túl sok minden vesz körül

Az étkezés esetében nemcsak az idő a fontos, hanem az is, hogy amikor eszünk, akkor csak azzal foglalkozzunk és ne legyen mellette 65 másik tényező, ami elvonja a figyelmünket. Engedjük meg magunknak azt, hogy amikor eszünk, akkor semmi mással ne foglalkozzunk, csak az evéssel. Kapcsoljuk ki ilyenkor a tévét, tegyük félre a laptopot és a munkát, tartsunk egy kis szünetet és élvezzük az ételt és az ízeket. Ez a lelkünkre és a gyomrunkra egyaránt jó hatással lesz és mivel kellő időt hagyunk az evésre, nem fogjuk túlenni magunkat.

4. Éhség vagy szomjúság?

Állandó probléma, hogy sokan összekeverik az éhséget a szomjúsággal, azt hiszik, hogy éhesek, mikor valójában csak vízre van szüksége a szervezetüknek. Ha farkaséhséget érzünk, bármilyen éhesek is vagyunk, étkezés előtt igyunk meg egy pohár vizet és ha 20 perc múlva is azt érezzük, hogy ideje lenne valamit bekapni, akkor üljünk le és együnk. Ha 20 perc után megszűnik az éhségérzet, akkor a szervezetnek valójában csak folyadékra volt szüksége.

Tanácsok, amelyekkel elkerülhető a túlevés: