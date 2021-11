A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének matematikusai, Juhász Nóra, Sadegh Marzban, Renji Han és Röst Gergely a szervezetünkben lezajló bonyolult vírusdinamika leírására dolgoztak ki egy matematikai modellt. Ez a megközelítés újdonságot jelent, ugyanis a vírus terjedésének időbeli és térbeli mintázatait is megmutatja.

A kedden megjelent sajtóközlemény szerint a kutatók számítógépes szimulációk segítségével vizsgálták a sejtközi vírusfertőzés lefutását és jellegzetességeit, elsősorban a koronavírusra és az influenzavírusokra fókuszálva.

A videón azt láthatjuk, ahogy a koronavírus-fertőzés végigsöpör a sejtpopuláción, a zöld az egészséges, piros a fertőzött, fekete az elhalt sejteket jelöli.

A kutatás eredményei a közelmúltban jelentek meg a Royal Society Open Science folyóiratban. Az eredmények pontosabb előrejelzéseket adnak a fertőzés lefutásáról, mint a klasszikus módszerek, és az emberek által is értelmezhető térbeli mintázatokat, jellegzetességeket is leír. A modellel nemcsak a koronavírus, de az influenza fertőzését is tudták szimulálni, és összehasonlították, miben más a két betegség kimenetele.