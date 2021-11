Berki Mazsi az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy egy oltási kampány kedvéért leteszteltette magát koronavírusra és nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy pozitív lett a tesztje. Ezt követően csináltatott egy PCR-tesztet, ami szintén pozitív lett.

Krisztián tegnap élőben jelentkezett be a közösségi oldaláról, amelyben Mazsi is feltűnt és megnyugtatta a rajongóit, hogy ő is és újszülött kislánya is jól van.

Az édesanya elmondta, hogy már pénteken furcsán érezte magát, de nem gondolta, hogy koronavírusos lehet.

"Semmi tünetem nem volt, azt hittem, arcüreggyulladásom lesz, amire én egyébként gyerekkorom óta hajlamos vagyok" – mesélte Mazsi.

Krisztián az élő adásban hozzátette, hogy Mazsinak tényleg nem voltak komoly tünetei, de nagyobb baj is történhetettet volna, ha a felesége a teszt helyett inkább meglátogatja a nagymamáját, ahogyan tervezte is. Az immáron kétgyermekes apuka arra kér mindenkit, hogy vegyék komolyan a járványt és mindenki vigyázzon magára.