A Blikknek adott iterjújában dr. Bense Tamás hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy minnél több 5-11 év közötti gyermek megkapja a koronavírus elleni védőoltást. Azt mondja, sokan tévesen azt gondolják, a gyerekek könnyű tünetekkel átvészelik a koronavírust, és nem gondolnak a következményekre.

"Sokakban él tévesen az a tudat, hogy a gyerekeken komoly következmény nélkül megy át a covid. Hát, nem. A nagy óvodás, kisiskolás korosztálynál jelentkezhetnek enyhe tüneteik, hasmenés, orrdugulás, torokfájás, de ők fertőzik meg otthon a szülőket, a nagyszülőket. Ők hiába oltatták be magukat kétszer, ha a harmadikat még nem vették fel, az egész családot képes így is leteríteni a betegség. (...) Miután lezajlott a gyerekeknél a covid-fertőzés, két három hétre rá olyan szövődmények jelentkezhetnek, mint a sokszervi gyulladás, szívizomgyulladás, tüdőelhalás, a májat, vesét érintő betegségek, idegrendszeri problémák léphetnek fel. Ezek olyan komoly kezelést igényelnek, olyan hosszadalmas orvosi feladatot, amelyek miatt bizonyos klinikákon már szakosodott osztályok működnek. A láz, elhúzódó köhögés, fáradékonyság olyan jelek, amelyek felhívhatják a figyelmünket arra, hogy itt szövődménnyel van dolgunk. A koronavírus következtében gyerekek is tudnak lélegeztetőgépre kerülni, és – sajnos – előfordulhatnak halálos szövődmények is" - hívta fel a figyelmet a gyerekorvos.