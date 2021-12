27 éves volt Debreczeni Zita, amikor endometriózist diagnosztizáltak nála. A fotósnak olyan erős fájdalmai voltak, hogy néha még a munkát is abba kellett hagynia.

Az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány megbízásából készült videóban beszél Debreczeni Zita és Gianni arról, hogy hogyan jutottak el oda, hogy sok nehézség után Zita végül mégis anyuka lehetett. Az egykori modell és fotós őszintén beszél arról, hogy 27 éves korában már figyelmeztette orvosa, hogy valószínűleg endometriózisa van, de ő sokáig halogatta a műtétet.

Annyira erős fájdalmaim voltak, olyan görcs volt már a hasamban és az egész szervezetemben, hogy a fájdalomtól rosszul lettem és hánytam"

- mesélte Zita, aki amikor elérkezett a családalapítás ideje, kénytelen volt szembenézni a valósággal.

Kiderült, hogy endometriózisom is van, méhsövényem is van, amit le kellett égetni, méhletapadásom is van, a méhem hozzá volt tapadva a hasfalamhoz, kettő miómám volt, egy polipom és három cisztám. Ezután az óriási műtét után volt egy hat hónapos felépülési idő, aztán belevetettük magunkat a babaprojektbe"

A babaprojekt sem alakult zökkenőmentesen, évekig hiába próbálkoztak, így mindkettőjük számára csodálatos hír volt, amikor kiderült, hogy Zita babát vár. Gianfranco Máté végül 2020. augusztus 28-án született meg. A sztárpáros azóta többször is beszéltek megpróbáltatásaikról, hogy ezzel is segítsenek hasonló helyzetben levő pároknak.