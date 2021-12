Dr. Novák Hunor nagyon fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy hat hónapos kor felett mindenkinek javasolt az influenza elleni védőoltás, különösen azoknak, akik krónikus betegségben szenvednek, 50 év felettiek, várandósak vagy elhízottak - írja a Ripost.

A szakember szerint sokan elzárkóznak az influenza elleni védőoltástól, mely leginkább az egyre inkább elterjedő tévhiteknek köszönhető.

1. tévhit

Akinek tojásallergiája van, az nem kaphat influenza elleni védőoltást. Ez egyértelműen nem igaz.

2. tévhit

Ha náthásak vagyunk, köhögünk, akkor nem adathatjuk be az influenza elleni vakcinát. Az orvos szerint ez is tévedés, ilyenkor is nyugodtan beadható a védőoltás.

3. tévhit

Túl kicsi a gyerek influenza elleni védőoltáshoz, meg kell várni, hogy megerősödjön az immunrendszere. Novák doktor megjegyzi: 6 hónapos kortól nyugodtan adható az influenza elleni védőoltás.

+1. tévhit

Influenzásak lehetünk az influenza elleni védőoltástól. A gyermekorvos nyomatékosan megjegyzi: a Magyarországon kapható influenza elleni vakcinák egyike sem tartalmaz élő influenzavírust, így kizárt, hogy influenzás megbetegedést okoznának.

