Bár Magyarországon még nem jellemző a novemberben Dél-Afrikában megjelent omikron-variáns, ami késik, nem múlik, ezért már már most érdemes felkészülni rá.

A Covid-19-re eddig jellemző, múlni nem akaró köhögés, nehézlégzés, légszomj nem tipikus tünetei az omikronnak. A fertőzöttek inkább napokig tartó gyengeségről, lázról és izomfájdalomról panaszkodtak, eleinte épp emiatt nem is gyanakodtak. És ebben rejlik ennek a variánsnak a veszélyessége is. Ha a fenti, enyhébbnek tűnő, de ugyanolyan veszélyes tüneteket tapasztalod magadon, akkor is fordulj orvoshoz!

Az Egészségügyi Világszervezet mindenkit arra kér, aki még nem oltatta be magát, mindenképpen tegye meg, mert ez az egyetlen járható út a járvány és az egyre szaporodó mutációk megfékezéséhez - írja a Bors.